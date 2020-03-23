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هوَت الأسهم الأوروبية لقرب أدنى مستوياتها في 7 سنوات، اليوم الاثنين، بعد أن وسّعت العديد من الدول إجراءات كبح انتشار وباء كورونا؛ حتى إن إيطاليا وصلت إلى حد حظر السفر الداخلي مع تجاوز عدد الوفيات فيها 5400 شخص.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.6% بحلول الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش مع تراجع البورصات في ألمانيا وإسبانيا ولندن.
ووفقًا لـ"رويترز"؛ فإنه في ظل أدلة متزايدة على تضرر الشركات نتيجة الشلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وإنفاق المستهلكين؛ أشار محللون إلى أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل في ركود.
وهوَت أسهم "إيرباص" لصناعة الطائرات 12.7% أخرى، بعد أن قالت إنها تسحب توقعاتها المالية لعام 2020، وخفضت توزيعات مقترحة لعام 2019.الأسهم الأوروبية فيروس كورونا الجديد
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 12:46 PM
شلل في سلاسل الإمداد والإنفاق.. ومحللون: الاقتصاد العالمي دخل للركود
هوَت الأسهم الأوروبية لقرب أدنى مستوياتها في 7 سنوات، اليوم الاثنين، بعد أن وسّعت العديد من الدول إجراءات كبح انتشار وباء كورونا؛ حتى إن إيطاليا وصلت إلى حد حظر السفر الداخلي مع تجاوز عدد الوفيات فيها 5400 شخص.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.6% بحلول الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش مع تراجع البورصات في ألمانيا وإسبانيا ولندن.
ووفقًا لـ"رويترز"؛ فإنه في ظل أدلة متزايدة على تضرر الشركات نتيجة الشلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وإنفاق المستهلكين؛ أشار محللون إلى أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل في ركود.
وهوَت أسهم "إيرباص" لصناعة الطائرات 12.7% أخرى، بعد أن قالت إنها تسحب توقعاتها المالية لعام 2020، وخفضت توزيعات مقترحة لعام 2019.
، تَبِعات "كورونا".. انهيار جديد في الأسهم الأوروبية مع ارتفاع عدد الوفيات ،
المصدر : الخليج 365
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