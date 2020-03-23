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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحَب برياح سطحية نشطة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (العارضة، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان سحب رعدية ممطرة
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-23
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحَب برياح سطحية نشطة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (العارضة، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:56 AM
الدفاع المدني دعا إلى الحيطة واتباع الإرشادات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحَب برياح سطحية نشطة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (العارضة، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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