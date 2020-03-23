، مصور فرنسي يسخّر عدسته ليعلنها للشعب: الشوارع خاوية والعزل طوق نجاة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
بصوره التي أظهرت العاصمة الفرنسية باريس خاوية، سعى المصور الفرنسي، سيريل زانيتاتشي، لإقناع الفرنسيين بضرورة العزل الصحي، والالتزام بقرارات الحكومة بشأن "الطوارئ الصحية"، المفروضة في البلاد منذ يوم الاثنين الماضي.
وقد تطوّع المصور الصحافي، بالتعاون مع مركز الطوارئ بمجلس الوزراء، لنشر صور التقطها وبثتها وسائل الإعلام؛ حتى يؤكد للفرنسيين أن الشوارع خالية، وأن المحلات التجارية قد أغلقت أبوابها، وأنه لا سبيل أمام الجميع إلا الالتزام بالعزل الصحي.
ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، كشفت الصور، التي تُعد بانوراما لشوارع باريس، أن المدينة تَحَوّلت إلى "مدينة أشباح"، وقالت عنها صحيفة "ليبراسيون": إنها ربما إنذار أخير قبل خروج الأمور عن السيطرة، قد تصل مدن فرنسا الجميلة لأن تصبح مدينة قتلى، ما لم يتم الالتزام بالعزلة.
وأطلقت الحكومة الفرنسية هذه القصة المصورة التي صنعها "زانيتاتشي"، بعدسة الكاميرا الخاصة به، كمحاولة ضمن حملة إرشادات وتوعية مكثفة، بغرض إقناع الفرنسيين بأن العزل في المنازل، هو الدواء الوحيد المتاح حاليًا لمواجهة فيروس "كورونا- كوفيد 19".
ومفاد هذه الرسالة يتلخص في عبارة (العزل سبيلنا للنجاة، كما نجت مدينة ووهان الصينية).المصور الفرنسي سيريل زانيتاتشي العزل الصحي
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 12:34 PM
"ليبراسيون": إنها ربما إنذار أخير قبل خروج الأمور عن السيطرة في بلادنا الجميلةمصور فرنسي يسخّر عدسته ليعلنها للشعب: الشوارع خاوية والعزل طوق نجاة
بصوره التي أظهرت العاصمة الفرنسية باريس خاوية، سعى المصور الفرنسي، سيريل زانيتاتشي، لإقناع الفرنسيين بضرورة العزل الصحي، والالتزام بقرارات الحكومة بشأن "الطوارئ الصحية"، المفروضة في البلاد منذ يوم الاثنين الماضي.
وقد تطوّع المصور الصحافي، بالتعاون مع مركز الطوارئ بمجلس الوزراء، لنشر صور التقطها وبثتها وسائل الإعلام؛ حتى يؤكد للفرنسيين أن الشوارع خالية، وأن المحلات التجارية قد أغلقت أبوابها، وأنه لا سبيل أمام الجميع إلا الالتزام بالعزل الصحي.
ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، كشفت الصور، التي تُعد بانوراما لشوارع باريس، أن المدينة تَحَوّلت إلى "مدينة أشباح"، وقالت عنها صحيفة "ليبراسيون": إنها ربما إنذار أخير قبل خروج الأمور عن السيطرة، قد تصل مدن فرنسا الجميلة لأن تصبح مدينة قتلى، ما لم يتم الالتزام بالعزلة.
وأطلقت الحكومة الفرنسية هذه القصة المصورة التي صنعها "زانيتاتشي"، بعدسة الكاميرا الخاصة به، كمحاولة ضمن حملة إرشادات وتوعية مكثفة، بغرض إقناع الفرنسيين بأن العزل في المنازل، هو الدواء الوحيد المتاح حاليًا لمواجهة فيروس "كورونا- كوفيد 19".
ومفاد هذه الرسالة يتلخص في عبارة (العزل سبيلنا للنجاة، كما نجت مدينة ووهان الصينية).
، مصور فرنسي يسخّر عدسته ليعلنها للشعب: الشوارع خاوية والعزل طوق نجاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصور فرنسي يسخّر عدسته ليعلنها للشعب: الشوارع خاوية والعزل طوق نجاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.