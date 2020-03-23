شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- منع التجول من 7 مساء إلى 6 صباحا نشر قبل 1 ساعة - 11:35 صباحًا, 23 مارس 2020 م المناطق _ يوسف المطيري يعتقد البعض أن قرار حظر التجول الذي شمل 11 ساعة سيكون محصوراً بين السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً فقط، وأن الساعات الـ13 المتبقية سيكون لهم الحرية في التجول كيف شاؤوا، إلا أن القرار سيكون ملزماً ولين يسمح بالخروج في الساعات الـ13 إلا للضرورة القصوى.

وتأكيداً على ذلك أهابت الجهات المسئولة عن تنفيذ هذا القرار بالمواطنين والمقيمين والزائرين الموجودين على أراضي المملكة “الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مع الالتزام بالإرشادات الصحية”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أصدر اليوم الاثنين، أمراً بفرض منع تجول “جزئي” يستمر لمدة 21 يوماً، وذلك للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد.

و تضمن الأمر الملكي للجهات المعنية، حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة، على أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الساعات الـ13 المسموح التجول بها لن يكون الخروج فيها إلا للضرورة القصوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.