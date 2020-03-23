، كورونا.. أمريكا تحلّ في المرتبة الثالثة عالميًّا بـ35 ألف إصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كأكثر الدول المتضررة من تفشي الفيروس بعد الصين وإيطاليا

وضعت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم، بعد الصين وإيطاليا.

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة، ارتفع بأربعة آلاف وصولًا إلى 35206 أشخاص.

وقالت الجامعة، التي تُحصي أرقام الإصابات بفيروس كورونا المحلية والاتحادية: إن عدد الوفيات بلغ 471 حالة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تم تسجيل في 31057 حالة سابقة في الولايات المتحدة بحسب إحصاءات الجامعة، وسجلت السلطات الصحية وفاة 390 شخصًا.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية؛ حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ14 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليمًا في العالم، أكثر من 339 ألف حالة.أمريكا فيروس كورونا الجديد