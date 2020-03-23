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تراجعت أسعار النفط العالمية عند افتتاح التداول، وانخفضت أسعارها بنسبة 8 إلى 9%، بحسب ما تم تداوله في البورصات.
ووفق "سبوتنيك"، تراجعت أسعار تكلفة العقود الآجلة، خام برنت بنسبة 8.22% ليصل سعرها إلى 25.13 دولارًا أمريكيًّا، عند الساعة 1:17 بتوقيت موسكو.
وتجاوز هذا الانخفاض حاجز الـ11% ليتم تخفيض تكلفة العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.89%؛ ليصل لعتبة الـ21.32 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 11:43 AM
بلغ مزيج برنت 25.13 دولارًا أمريكيًّا للبرميل الواحد
تراجعت أسعار النفط العالمية عند افتتاح التداول، وانخفضت أسعارها بنسبة 8 إلى 9%، بحسب ما تم تداوله في البورصات.
ووفق "سبوتنيك"، تراجعت أسعار تكلفة العقود الآجلة، خام برنت بنسبة 8.22% ليصل سعرها إلى 25.13 دولارًا أمريكيًّا، عند الساعة 1:17 بتوقيت موسكو.
وتجاوز هذا الانخفاض حاجز الـ11% ليتم تخفيض تكلفة العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.89%؛ ليصل لعتبة الـ21.32 دولارًا للبرميل.
، هبوط أسعار النفط مع بدء التداول بنسبة 8% ،
المصدر : الخليج 365
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