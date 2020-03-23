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أجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى صامطة العام عملية جراحية نادرة وناجحة لاستئصال ورم من الأمعاء لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، حيث كان يعاني آلاما شديدة بالبطن مع قيء مستمر وجفافاً شديداً، وبداية ظهور صدمة وعائية.
وبإجراء الفحوص الطبية اللازمة تبين وجود ورم لمفاوي وعائي في الأمعاء بحجم 15سم في 10سم؛ أدى إلى التواء شديد وانسداد معوي حاد، ويكون وراء هذه الورم الوعائي النادر تشوّهات في الأوعية اللمفاوية المتصلة بالأمعاء وفي بعض الحالات يكون له ارتباط وراثي بشكل نادر جداً.
ونجح الفريق بالمستشفى -بفضل الله- في استئصال الورم وإعادة توصيل الأمعاء دون مضاعفات -ولله الحمد-، حيث غادر الطفل المستشفى ممارساً حياته بصورة طبيعية.فريق طبي مستشفى صامطة العام
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 11:29 AM
يبلغ من العمر 3 سنوات وكان يعاني آلاماً شديدة بالبطن مع قيء
أجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى صامطة العام عملية جراحية نادرة وناجحة لاستئصال ورم من الأمعاء لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، حيث كان يعاني آلاما شديدة بالبطن مع قيء مستمر وجفافاً شديداً، وبداية ظهور صدمة وعائية.
وبإجراء الفحوص الطبية اللازمة تبين وجود ورم لمفاوي وعائي في الأمعاء بحجم 15سم في 10سم؛ أدى إلى التواء شديد وانسداد معوي حاد، ويكون وراء هذه الورم الوعائي النادر تشوّهات في الأوعية اللمفاوية المتصلة بالأمعاء وفي بعض الحالات يكون له ارتباط وراثي بشكل نادر جداً.
ونجح الفريق بالمستشفى -بفضل الله- في استئصال الورم وإعادة توصيل الأمعاء دون مضاعفات -ولله الحمد-، حيث غادر الطفل المستشفى ممارساً حياته بصورة طبيعية.
، جراحة ناجحة لاستئصال ورم بأمعاء طفل في "مستشفى صامطة" ،
المصدر : الخليج 365
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