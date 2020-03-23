محمد بن مسعود - الدمام - بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة. وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء.فيروس كورونا الجديد كردستان العراق 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 11:40 AM Advertisements بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة كردستان العراق تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا كردستان العراق تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة. وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء. الكلمات المفتاحية ، كردستان العراق تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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