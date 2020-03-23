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أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عن طرحها جملة تحديثات لتطبيق "ماسنجر"؛ للمساعدة في نشر معلومات دقيقة عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت "فيسبوك"، وفق موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن تلك التقنية ستساعد على ربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانًا؛ لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس "كورونا" المستجد بصورة متزايدة.
وسيعمل "فيسبوك ماسنجر" على مساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل على الشبكة الاجتماعية لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس. سيساعد "فيسبوك ماسنجر" المطورين بهذه المجموعات مجانًا في أعقاب الوباء.
وتم تقديم التقنية الجديدة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الأرجنتينية ووزارة الابتكار أنها تطلق تجربة جديدة على "ماسنجر" للإجابة على أسئلة الجمهور وتقديم المشورة حول فيروس "كورونا"، وتستخدم اليونيسف، ووزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية، وغيرها من المنظمات أيضًا ماسنجر لتقديم معلومات حول الفيروسات التاجية.
وتعاون "فيسبوك ماسنجر" مع شركة "هاكاثون ديفبوست" لتشجيع المطورين على بناء أدوات على منصة المراسلة التي يمكنها أن تعالج قضايا مثل الابتعاد الاجتماعي والتعليم التي ظهرت بسبب "كوفيد 19" وأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا كذلك.شركة فيسبوك الأمريكية فيروس كورونا الجديد
"فيسبوك" تطرح تحديثًا لتطبيق "ماسنجر" لنشر معلومات دقيقة حول "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-23
أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عن طرحها جملة تحديثات لتطبيق "ماسنجر"؛ للمساعدة في نشر معلومات دقيقة عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت "فيسبوك"، وفق موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن تلك التقنية ستساعد على ربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانًا؛ لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس "كورونا" المستجد بصورة متزايدة.
وسيعمل "فيسبوك ماسنجر" على مساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل على الشبكة الاجتماعية لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس. سيساعد "فيسبوك ماسنجر" المطورين بهذه المجموعات مجانًا في أعقاب الوباء.
وتم تقديم التقنية الجديدة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الأرجنتينية ووزارة الابتكار أنها تطلق تجربة جديدة على "ماسنجر" للإجابة على أسئلة الجمهور وتقديم المشورة حول فيروس "كورونا"، وتستخدم اليونيسف، ووزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية، وغيرها من المنظمات أيضًا ماسنجر لتقديم معلومات حول الفيروسات التاجية.
وتعاون "فيسبوك ماسنجر" مع شركة "هاكاثون ديفبوست" لتشجيع المطورين على بناء أدوات على منصة المراسلة التي يمكنها أن تعالج قضايا مثل الابتعاد الاجتماعي والتعليم التي ظهرت بسبب "كوفيد 19" وأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا كذلك.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:18 AM
ربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانًا لمنع انتشار المعلومات الخاطئة
أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عن طرحها جملة تحديثات لتطبيق "ماسنجر"؛ للمساعدة في نشر معلومات دقيقة عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت "فيسبوك"، وفق موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن تلك التقنية ستساعد على ربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانًا؛ لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس "كورونا" المستجد بصورة متزايدة.
وسيعمل "فيسبوك ماسنجر" على مساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل على الشبكة الاجتماعية لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس. سيساعد "فيسبوك ماسنجر" المطورين بهذه المجموعات مجانًا في أعقاب الوباء.
وتم تقديم التقنية الجديدة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الأرجنتينية ووزارة الابتكار أنها تطلق تجربة جديدة على "ماسنجر" للإجابة على أسئلة الجمهور وتقديم المشورة حول فيروس "كورونا"، وتستخدم اليونيسف، ووزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية، وغيرها من المنظمات أيضًا ماسنجر لتقديم معلومات حول الفيروسات التاجية.
وتعاون "فيسبوك ماسنجر" مع شركة "هاكاثون ديفبوست" لتشجيع المطورين على بناء أدوات على منصة المراسلة التي يمكنها أن تعالج قضايا مثل الابتعاد الاجتماعي والتعليم التي ظهرت بسبب "كوفيد 19" وأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا كذلك.
، "فيسبوك" تطرح تحديثًا لتطبيق "ماسنجر" لنشر معلومات دقيقة حول "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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