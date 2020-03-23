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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 10:59 صباحاً - تركيا تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن كورونا ... وتطلق تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين: أنتم في خطر حقيقي...10آلاف حالة وفاة حتى الآن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن عن قيامهم بكافة التدابير اللازمة بشكل جدي في نطاق تدابير فيروس كورونا. وحذر قالن المواطنين،: “من فضلكم لا تستخفوا بالتدابير المعلنة. طبقوها بحذافيرها.”

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وأشار أن الفيروس تسبب بوفاة 5 آلاف شخص في 60 يوماً الأولى و قضى على 5 آلاف أخرى في الأيام الستة الماضية. وأكد قالن أن الدولة شحذت جميع إمكاناتها، منوها الى انه يجب أن لا ننسى أن هذه مسؤولية شخصية تقع على عاتقنا جميعاً وسننجح بتكاثفنا وتشبيك أيدينا معا جميعاً ”.

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