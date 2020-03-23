شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المواطن المسيء للممرضين يقدم اعتذاره ويؤكد: مستعد للعمل معكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قدم أبو دباس، الذى ظهر في مقطع فيديو وهو يسخر ويتهكم على الممرضين وجهودهم لمواجهة فيروس كورونا، اعتذاره عما بدر منه بهذا الشأن.
وأكد، في مقطع فيديو نشره، أنه صادق في اعتذاره، مؤكدًا أنه يقدر ويدعم جهودهم في كافة أماكن تواجدهم.
ودعا أن يوفق الله الممرضين وكافة منسوبي الكادر الصحي على المرور من أزمة فيروس كورونا، مبديا استعداده للتطوع للعمل معهم في أى مكان تحدده جمعية الممرضين السعوديين بدوام كامل وبدون مقابل.
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