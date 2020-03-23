شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» توضح كيفية توفير الاحتياجات خلال فترة منع التجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة التجارة إن تطبيقات التوصيل الإلكترونية ستعمل خلال ساعات منع التجول لتوفير الاحتياجات الرئيسية سواء من الهايبر ماركت أو الصيدليات.

وكانت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ اصدر أمرًا من شأنه الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد.

وتضمن الأمر، منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.