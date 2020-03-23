شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عمالة تعد الأطعمة داخل دورة مياه في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشفت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان عن قيام عمالة مخالفة باستخدام دورات المياه في إعداد الأطعمة. كشفت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان عن قيام عمالة مخالفة باستخدام دورات المياه في إعداد الأطعمة. وأكدت البلدية أن العمالة تقوم بإعداد وتجهيز مواد غذائية في موقع مخالف للأنظمة والأشتراطات الصحية. ونوهت بأنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين. متعهدة بإجراء المزيد من الجولات التفتيشية على المحال والمطاعم، وذلك ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة2.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عمالة تعد الأطعمة داخل دورة مياه في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.