شكرا لمتابعة خبر عن قصيدة مؤثرة للشاعر عيضة السفياني لوالديه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نشر الشاعر عيضة السفياني، قصيدة مؤثرة له، أهداها إلى والديه رحمهما الله. نشر الشاعر عيضة السفياني، قصيدة مؤثرة له، أهداها إلى والديه رحمهما الله. وجاءت قصيدة السفياني بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، حيث علق قائلا: " إلى أمي وروح أبي جمعني الله بهما في جناته " . وحث السفياني في أبيات القصيدة على أهمية بر الوالدين وطاعتهما، وحسن معاملتهما دائما وأبدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصيدة مؤثرة للشاعر عيضة السفياني لوالديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.