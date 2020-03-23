شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط طن من الحطب المحلي المصادر في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

تم ضبط سيارة دينا تقدر حمولتها بحوالي طن محملة بالحطب المحلي بمحافظة الطائف من قبل مراقبي البيئة بمكتب الوزارة بمحافظة الطائف .

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن قطع الأشجار يُعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين .

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي باستمرار عمليات ملاحقة المخالفين من قبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية في منطقة مكة المكرمة .

وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية المساهمة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220.

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