الحصيني: أجواء باردة وأمطار متفاوتة على عدة مناطق بالمملكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أجواءً باردة إلى باردة نسبيًا، وهطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع أمطار متفاوتة مساء اليوم الإثنين على الشمالية والجوف وتبوك وجازان على عمان واليمن -إن شاء الله - ورياح على الشرقية».

وأضاف: الحرارة فجر اليوم الإثنين الساعة (6:30) أجواء من باردة إلى باردة نسبيًا على المملكة، مكة (15) والرياض (11) وسبت العلايا (6) وسكاكا (7) وبريدة (8) وجدة (17) والدمام (14) درجة مئوية».



وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)، وسماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.