حساب المواطن يجدد التنبيه بتحديث بيانات الدخل قبل 25 مارس

جدد برنامج حساب المواطن تنبيهه بضرورة تحديث بيانات الدخل قبل يوم 25 مارس الجاري.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر، ضرورة تحديث بيانات الدخل قبل 25 مارس، مشيرًا إلى أنه يتم تعديل البيانات للمستفيد الرئيسي أو التابعين عن طريق أيقونة «تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل، ثم الانتقال إلى (الإجراءات) يسار الصفحة»، وتعديل الدخل ثم الضغط على «تعديل» ثم «حفظ».



وأضاف البرنامج انه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا كل البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط.

جاء ذلك ردُا على سؤال أحد المستفيدين حول طريقة الدخول إلى ما يتعلق بالإفصاح؟ وهل الإفصاح يشمل الراتب الأساسي وبدل النقل والعلاوة السنوية وغلاء المعيشة؟

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