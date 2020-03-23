السعودية اليوم / روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



موسكو 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك عدد المصابين في عموم روسيا إلى 438 إصابةً.

من جانبه ، دعا عمدة موسكو سيرجي سوبيانين ضرورة إلزام سكان العاصمة - الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة - بالحجر المنزلي ابتداءً من 26 مارس الجاري إلى 14 أبريل القادم بسبب الفيروس المستجد.

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10:09ت م

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