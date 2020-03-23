السعودية اليوم / الجبل الأسود تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا



بلغراد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

سجلت الجبل الأسود أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كان قد سافر إلى صربيا، بحسب ما ذكرته شبكة ( ار تي سي جيه ) الرسمية اليوم.

وأفادت أن السلطات الصحية في الجبل الأسود سجلت أيضًا 22 حالةً إصابة بالفيروس ( كوفيد - 19 ) حتى الآن.

وأشارت إلى أن نحو 5500 شخص يشتبه في أنهم أصيبوا بالفيروس يخضعون للملاحظة.

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09:38ت م

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