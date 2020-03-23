السعودية اليوم / نيبال تغلق حدودها مع الهند والصين لمنع تفشي كورونا المستجد



كاتماندو 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

أغلقت السلطات النيبالية اليوم حدود البلاد مع جارتيها الهند والصين لمدة أسبوع، وذلك بعد ساعات من تعليقها جميع رحلات طيران الركاب في مسعى لمنع تفشي محتمل لفيروس كورونا.

وأعلن وزير المالية في نيبال يوبا راج خاتيوادا عقب اجتماع مجلس الوزراء أن جميع التنقلات عبر الحدود سيتم تقييدها لمدة أسبوع بداية من الساعة 10 صباحًا وحتى منتصف ليل يوم 29 مارس.

وقال خاتيوادا إن تقديم البضائع الضرورية سيستمر كالمعتاد، وإن إغلاق الحدود قد يمتد لفترة أخرى في أعقاب إجراء محادثات مع الهند والصين.

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