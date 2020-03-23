السعودية اليوم / تايلاند تسجّل 122 حالة إصابة جديدة بكورونا



بانكوك 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

سجّلت تايلاند 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التايلاندية اليوم بأن من بين الحالات الجديدة 20 مريضًا كانوا مخالطين لحالات سابقة وعشر حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.

وكانت تايلاند سجلت حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض في حين تم شفاء 52 مريضًا، فيما لا يزال إجراء الفحوص الطبية لنحو 668 شخصًا آخرين في المستشفيات.

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