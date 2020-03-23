شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية : لتوضيح الأنشطة المستثناة من الحظر اتصلوا على 999 والان نبدء بالتفاصيل

مكة المكرمة يتم الاتصال فيها على رقم 911 ‏أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه يمكن معرفة الأنشطة المستثناة من قرار حظر التجوال، من خلال الاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة 999، عدا منطقة مكة المكرمة والتي يتم الاتصال فيها على رقم 911.

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