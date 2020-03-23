، إحصائية: هذه الفئة العمرية لم يمت منها شخص واحد بسبب "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مفاجأة بشأن الضحايا من الرجال

كشف موقع "وورلد ميترز. إنفو" للإحصائيات، أن هناك فئة عمرية لم يَمُت منها شخصٌ واحدٌ حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وهم الأطفال من عمر يوم حتى 9 سنوات.

وحسب الموقع الذي يتابع إحصائيات الإصابات بالفيروس لحظة بلحظة، فإنه بنهاية يوم أمس الأحد 22 مارس 2020، بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس 339039 حالة، في 192 دولة ومنطقة حول العالم، تعافى منهم 99014، بينما بلغ عدد الموتى 14698 شخصاً.

وتكشف الإحصائيات الفئات العمرية للموتى، أن أعلى معدلات الموت توجد في فئة 80 عاماً فما فوق بنسبة 14.8 في المئة، يليها مَن هم بين 70 و79 عاماً، بنسبة 8.0 في المئة، ومن 60 إلى 69 عاماً، بنسبة 3.6 في المئة، وتقل أعداد الموتى كلما كان المصابون أصغر عمراً، حتى نصل إلى الأطفال من عمر يوم حتى 9 سنوات دون حالة موت واحدة.

كما كشفت الإحصائيات أن الموتى من الرجال أكثر من النساء من جرّاء الإصابة بالفيروس، فقد بلغت حالات الموت المؤكّدة بين الرجال 4.7 في المئة من حالات الإصابة به، بينما بلغت بين النساء 2.8 في المئة من المصابات بالفيروس.

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