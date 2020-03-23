محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الداخلية: وفق القانون الصحي وقانون العقوبات فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، عقوبات على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد. وقالت، في بيان لها، اليوم: إن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار ليبي، أو إحدى هاتين العقوبتين.فيروس كورونا الجديد ليبيا ليبيا .. السجن عقوبة مَن يخالف قرار حظر التجوال صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-23 فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، عقوبات على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد. وقالت، في بيان لها، اليوم: إن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار ليبي، أو إحدى هاتين العقوبتين. Advertisements 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 09:57 AM وزارة الداخلية: وفق القانون الصحي وقانون العقوبات وزارة الداخلية: وفق القانون الصحي وقانون العقوبات فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، عقوبات على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد. وقالت، في بيان لها، اليوم: إن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار ليبي، أو إحدى هاتين العقوبتين. ، ليبيا .. السجن عقوبة مَن يخالف قرار حظر التجوال ،

المصدر : الخليج 365

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