- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين؛ اليوم الإثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.
ووفق "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الروسي، إن 16 شخصا شفوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكّد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.فيروس كورونا الجديد روسيا
روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بـ "كورونا" في آخر 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-23
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين؛ اليوم الإثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.
ووفق "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الروسي، إن 16 شخصا شفوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكّد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:40 AM
رئيس الوزراء: العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 438 حالة
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين؛ اليوم الإثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.
ووفق "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الروسي، إن 16 شخصا شفوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكّد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.
، روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بـ "كورونا" في آخر 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بـ "كورونا" في آخر 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.