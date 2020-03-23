، روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بـ "كورونا" في آخر 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس الوزراء: العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 438 حالة

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين؛ اليوم الإثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الروسي، إن 16 شخصا شفوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكّد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.فيروس كورونا الجديد روسيا