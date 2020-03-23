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نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، أمس، جولة مسائية على المحال التجارية والغذائية؛ لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية ووسائل السلامة والنظافة العامة، والتأكّد من سلامة المعروضات.
جاءت الجولة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها "الأمانة"؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد القويحص؛ بهذا الخصوص.
وتمّ المرور على عدد من الأحياء السكنية شملت حارة السرد بزهرة كدي وحي الزهور، حيث رصدت الفرق الميدانية عدداً من المخالفات وعدم التزام عدد من المحال التجارية والغذائية باشتراطات النظافة والصحة العامة، إضافة إلى رصد عدد من المخالفات الصحية في تجهيزات المحال، وتم إغلاقها على الفور واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، حرصاً على سلامة الجميع من أبناء الوطن والمقيمين.
أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 09:33 AM
لإخلالها بالاشتراطات الصحية ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا"إغلاق عدد من المحال التجارية المخالفة بحي الزهور بمكة
نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، أمس، جولة مسائية على المحال التجارية والغذائية؛ لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية ووسائل السلامة والنظافة العامة، والتأكّد من سلامة المعروضات.
جاءت الجولة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها "الأمانة"؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد القويحص؛ بهذا الخصوص.
وتمّ المرور على عدد من الأحياء السكنية شملت حارة السرد بزهرة كدي وحي الزهور، حيث رصدت الفرق الميدانية عدداً من المخالفات وعدم التزام عدد من المحال التجارية والغذائية باشتراطات النظافة والصحة العامة، إضافة إلى رصد عدد من المخالفات الصحية في تجهيزات المحال، وتم إغلاقها على الفور واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، حرصاً على سلامة الجميع من أبناء الوطن والمقيمين.
، إغلاق عدد من المحال التجارية المخالفة بحي الزهور بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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