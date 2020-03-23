شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أنخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق( الرياض ،الشرقية ، نجران) وسماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف .

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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