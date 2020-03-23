- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنها لم تُسجّل أيّ إصابة "محلية" بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنها سجّلت 39 حالة "مستوردة".
ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أُبلغ عنها، الإثنين، توجد عشر حالات في شنغهاي وعشر حالات أخرى في بكين.
وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات من جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان؛ بؤرة كورونا.
وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر، بشكل رئيس تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج.
ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.
وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.
وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.فيروس كورونا الجديد الصين
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 08:55 AM
9 وفيّات جميعها في مدينة ووهان بؤرة الفيروسالصين: 39 إصابة "مستوردة" بـ "كورونا" ولم تُسجّل أيّ إصابة "محلية"
أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنها لم تُسجّل أيّ إصابة "محلية" بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنها سجّلت 39 حالة "مستوردة".
ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أُبلغ عنها، الإثنين، توجد عشر حالات في شنغهاي وعشر حالات أخرى في بكين.
وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات من جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان؛ بؤرة كورونا.
وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر، بشكل رئيس تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج.
ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.
وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.
وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.
، الصين: 39 إصابة "مستوردة" بـ "كورونا" ولم تُسجّل أيّ إصابة "محلية" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: 39 إصابة "مستوردة" بـ "كورونا" ولم تُسجّل أيّ إصابة "محلية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.