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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر تقريبًا؛ وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وسجلت 64 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة منذ 25 فبراير؛ ليصل المجموع إلى 8 آلاف و961 شخصًا.
وأعلن المركز اليوم وفاة سبعة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1110، وذكر المركز الكوري أن غالبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأظهرت البلاد عودة إلى الاتجاه التنازلي في عدد الحالات الجديدة الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، عندما أعلنت عن أقل زيادة يومية لها في ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عند 74 إصابة جديدة.فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 08:28 AM
سجلت 64 إصابة جديدة و7 وفياتكوريا الجنوبية تسجّل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر تقريبًا؛ وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وسجلت 64 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة منذ 25 فبراير؛ ليصل المجموع إلى 8 آلاف و961 شخصًا.
وأعلن المركز اليوم وفاة سبعة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1110، وذكر المركز الكوري أن غالبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأظهرت البلاد عودة إلى الاتجاه التنازلي في عدد الحالات الجديدة الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، عندما أعلنت عن أقل زيادة يومية لها في ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عند 74 إصابة جديدة.
، كوريا الجنوبية تسجّل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر ،
المصدر : الخليج 365
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