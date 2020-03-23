شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إصابة عامل بمطعم شاورما بالفيروس ونشره العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تداول في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو، لعامل بأحد مطاعم الشاورما بالمملكة، لا يرتدي القفازات. تداول في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو، لعامل بأحد مطاعم الشاورما بالمملكة، لا يرتدي القفازات. وزعم متداولو المقطع أن العامل مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأنه ينقل العدوى للزبائن. وكشفت مصادر أن المقطع قديم، وتم توثيقه من قبل أزمة الفيروس الحالية، وأنه لا صحة للمعلومات التي يتم تداولها.

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