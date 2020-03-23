شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم الأسبق يكشف تفاصيل يومه داخل الحجر المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على خلفية ما نشرته " صدى " حول خضوع وزير التعليم الأسبق عزام الدخيل، للحجر المنزلي فور عودته من لندن، كشف الدخيل تفاصيل يومه داخل الحجر.
وأوضح الدخيل أنه يقضي يومه في ملحق منعزل عن أفراد أسرته، في الصلاة والتمارين الرياضية، ومتابعة الأفلام الوثائقية.
وأشار إلى أنه يتواصل مع والدته وأسرته عبر الوسائل المسموعة والمرئية عن بعد فقط.
ولفت إلى أن أحد الأشخاص يقوم بإحضار التموين الغذائي له خلال تلك الفترة، ويضعه في الساحة الخارجية ويغادر.
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