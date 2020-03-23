شكرا لمتابعة خبر عن مواطن مقيم بإيطاليا يكشف عن خطأ واحد تسبب في الكارثة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه مواطن مقيم بإيطاليا رسالة تحذيرية لمواطني المملكة، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية، كشف خلالها السبب الرئيسي حول تدهور الأوضاع في إيطاليا وارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا، رغم كونها دولة متقدمة.

وقال المواطن في رسالته: " من باب مسؤولية اجتماعية تجاه وطني وأهلي، ومن خلال متابعة جيدة لوضع ايطاليا في الفترة الماضية بخصوص فيروس كورونا، أقول التالي مختصرًا ما حدث لديهم، والذي أُدّى لكارثة هي الأكبر في تاريخهم الحديث خلال ما يزيد عن نصف قرن الماضي، منذ الحرب العالمية الثانية " .

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وتابع: " رجاءًا يا رفاق، هنا في شمال إيطاليا قمنا بخطأ واحد كبير، الجميع استمر بقول انها مجرد انفلونزا، والآن وحدات العناية المركزة لدينا تنهار " .

وأضاف: " الجميع كانوا يخرجون كأن شيئا لم يكن، والآن أجدادنا وآباؤنا يموتون، كورونا ليس مجرد انفلونزا " .

وزاد إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا حتى أمس الأحد، 651 حالة في يوم واحد ليصل إلى 5476 حالة مسجلا زيادة قدرها 13.5%.