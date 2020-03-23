“مؤسسة النقد”: تأجيل سداد التزامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبنوك وشركات التمويل لـ 6 أشهر

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أمس (الأحد)، عن إيداع مبلغ يصل لـ 30 مليار ريال لصالح البنوك وجهات التمويل مقابل تأجيل سداد التزامات مؤسسات وشركات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. وأوضحت أنها تهدف من هذا القرار إلى تخفيف الأثر المحتمل من الانخفاض في التدفقات النقدية التي قد تواجهها تلك المنشآت. وأضافت المؤسسة بأن المبلغ المرصود سيستخدم لصالح الجهات التمويلية لتغطية تكلفة التمويل.





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