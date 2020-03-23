︎ :
.
وجه الإعلامي خالد العقيلي رسالة إلى المواطنين والتجار ورجال الأعمال خلال كلمة له في برنامجه المذاع عبر فضائية SBC لافتاً إلى أهمية التكافل والتعاضد بين الجميع في ظل الأزمة الحالية.
وقال العقيلي “شكراً لكل رجل أعمال قدم لوطنه، والمؤمل كبير، وزارة التجارة قالت تجارنا فيهم الخير واحنا نأمل فيهم الخير في مثل هذه الظروف وأن نكون داعمين مساندين نقوم بواجبنا”.
وأضاف العقيلي “ننتظر، احنا متفائلين والمبادرات لا تتوقف، ويجب أن نسجل أنموذج عالمي في التكافل والتعاضد بيننا كشعب تجار وغير تجار”.
وتابع “لا يجينا واحد من التجار يقول لولا التجار ما أكلتم ولا شربتم، يا زينك ساكت، إما يكون لك دور إيجابي تقدمه وإلا فالسكوت أبلغ كلام”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. العقيلي : “بعض رجال الأعمال.. يازينك ساكت”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.