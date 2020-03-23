بالفيديو.. العقيلي : “بعض رجال الأعمال.. يازينك ساكت”!

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وجه الإعلامي خالد العقيلي رسالة إلى المواطنين والتجار ورجال الأعمال خلال كلمة له في برنامجه المذاع عبر فضائية SBC لافتاً إلى أهمية التكافل والتعاضد بين الجميع في ظل الأزمة الحالية.

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وقال العقيلي “شكراً لكل رجل أعمال قدم لوطنه، والمؤمل كبير، وزارة التجارة قالت تجارنا فيهم الخير واحنا نأمل فيهم الخير في مثل هذه الظروف وأن نكون داعمين مساندين نقوم بواجبنا”.

وأضاف العقيلي “ننتظر، احنا متفائلين والمبادرات لا تتوقف، ويجب أن نسجل أنموذج عالمي في التكافل والتعاضد بيننا كشعب تجار وغير تجار”.

وتابع “لا يجينا واحد من التجار يقول لولا التجار ما أكلتم ولا شربتم، يا زينك ساكت، إما يكون لك دور إيجابي تقدمه وإلا فالسكوت أبلغ كلام”.