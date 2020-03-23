أخبار السعودية.. الإطاحة بالمنتقص من جهود التمريض.. و8 آلاف فرصة تدريب بالاتصالات

تقدم لكم «صحيفة عاجل»، أهم الأخبار المحلية في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد الموافق 22 مارس 2020م، والبداية بأبرز الأخبار في المملكة بتحذير لجنة متابعة كورونا من تفشي الشائعات، وشددت على أهمية الرجوع إلى المصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وأن «كل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصله على الرقم 937 على مدار الساعة».

لجنة متابعة كورونا تُحذر من تفشي الشائعات وتُطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

استعرضت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، ظهر اليوم الأحد، خلال اجتماعها الثاني والثلاثين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور أعضاء اللجنة، تطورات الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع تأكيد استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ودعت الجميع إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

تجارب أولية ناجحة لدواءين يُقللان من عدوى وأعراض «كورونا» بنسبة 90%

أعلن كبير الأطباء الاختصاصيين بمستشفى سالزبورغ العام في النمسا، ریتشارد غربل، اليوم الأحد، تحقيق نجاحات أولية في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفید – 19)، مشيرًا إلى أن هناك دواءين جديدين يتم تجربتهما حاليًا، يقومان بإبطاء عملية انتشار الفيروس في الجسم والتقليل من حدة المرض بنسبة قد تصل إلى 90%.

ضمن إجراءات مواجهة «كورونا».. «العدل» تقرر المصادقة على الأحكام القضائية إلكترونيًا

علمت «عاجل» من مصادرها، أن وزارة العدل وجّهت اليوم الأحد، باعتماد المصادقة على الضبط والصكّ والتذييل بالتأييد والنقض واكتساب الصفة النهائية بمضيّ المدة والصيغة التنفيذية للأحكام، وذلك بشكل إلكتروني، بعد تفعيل الوزارة لخدمة التقاضي عن بعد عبر بوابة وزارة العدل أو منصة ناجز، ويأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

للوقاية من «كورونا».. «الصناعات العسكرية» تبلغ شركات القطاع باستمرار العمل في الهيئة عن بُعد

اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة لمنع انتشار الفيروس، وجَّهت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافةً، الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) للحفاظ على سلامة موظفيها كافة، كما أبلغت جميع الشركات العاملة بالقطاع باستمرارية العمل في الهيئة عن بعد دون تعطيل للعمل خلال هذه الفترة، وضمان استمرار خدماتها بفاعلية وجودة.

اكتشاف أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

كشف الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار، عن وجود أعراض جديدة تظهر عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقًا، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف، مشيرًا إلى أن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعد مؤشرًا جديدًا على الإصابة بفيروس كورونا.

«شرطة الرياض» تُطيح بالمُنتقص من جهود التمريض والجيش في مواجهة «كورونا»

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وفي إطار متابعتها لكافة الأوضاع على الأرض وكذلك بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شرطة الرياض، اليوم الأحد، إلقاءها القبض على المواطن الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن وينتقص من جهودهم بأسلوب ساخر ومتهكم.

الاتصالات تعلن عن 8000 فرصة تدريب للرجال والنساء في 100 مجال

طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، 8000 فرصة تدريبية للرجال والنساء للاستفادة من الوقت ومضاعفة فرص الحصول على وظيفة عبر التدريب عن بعد في أكثر من 100 مجال.

قائمة تفصيلية بأسعار المعمقات ضد «كورونا».. والصيدليات المتوافرة بها

نشرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائمة بمتوسط أسعار المعمقات في السوق السعودية، فيما طالبت الجميع بالإبلاغ على رقم (1900) في حال ارتفاع الاسعار بشكل غير منطقي.

استشاري يوضح أنواع الكمامات المنتشرة بالأسواق.. وحالات استخدام كل منها

أوضح استشاري مساعد الأمراض الباطنة والعناية المركزة والحالات الحرجة معاذ ربيع، أنواع الكمامات المتوفرة بالأسواق في ظل حالة التكالب على شراء الكمامات الطبية بغرض الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مما نتج عنه انتشار أنواع كثيرة من الكمامات في الأسواق لا يعرف غير المتخصصين في المجال الصحي استخدامات كل نوع منها.

البنوك السعودية تؤجل سداد أقساط (3) أشهر للعاملين في القطاع الصحي

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ بتأجيل أقساط 3 أشهر للعاملين كافة في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، وتمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة.

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