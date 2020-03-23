وفقًا لـ«الغذاء والدواء».. منتجات لا ينصح باستخدامها تعرف عليها

في ظل تكالب المستخدمين من المواطنين والمقيمين على شراء أدوات الوقاية والحماية الشخصية من الأمراض، لجأ بعض المخالفين لضخ بعض المنتجات غير المرخصة والمخالفة لشروط (الهيئة العامة للغذاء والدواء) وعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

ووجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نداءً تحذيريًا من استخدام معقم لليدين يحمل اسم «Alfa,Instant Hand Sanitizing» الذي ينتجه مصنع الكيماويات الحديثة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، ونصحت «الهيئة» المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذين اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع، وأكدت أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

إغلاق مستودعات تعبئة معقمات مخالفة

وفي السياق ذاته، كشفت (الهيئة العامة للغذاء والدواء) بالتعاون مع الجهات المعنية، إغلاق 4 مستودعات مخالفة تعبئ معقمات من مواد خام مجهولة المصدر في ظروف سيئة ولا تحمل بيانات تعريفية ودون الحصول على تراخيص.

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وضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 1100 منتج طبي منتهٍ الصلاحية، و36 منتجًا طبيًا غير مسجل، إضافةً إلى 532 منتجًا طبيًا مخالفًا للبطاقة التعريفية، و2640 عبوة من المعقمات مجهولة التركيب، و784 عبوة من المستحضرات الجنسية غير المسجلة لدى الهيئة، خلال حملة تفتيشية جرت في الرياض بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للجمارك وأمانة منطقة الرياض واللجنة الأمنية.

وأدت الحملة إلى ضبط مواد غذائية ومنتجات سبق لـ”الغذاء والدواء” التحذير منها وتُخزن في ظروف غير مهيأة وفي درجة حرارة عالية، مع مخالفات تغيير تاريخ الصلاحية لعدد من المنتجات الطبية، وجرى إتلاف كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

منتجات مخالفة حذرت منها «الغذاء والدواء»

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام بعض المنتجات غير المرخصة والمخالفة للمواصفات المعتمدة يتم الترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي من ضمنها منتج “الكريم المركز love beauty”؛ لاحتوائه على نسبة عالية جدًّا من مادتي الرصاص والزئبق بشكل يتجاوز الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من هذه المواد له مخاطر صحية على المستهلك.

كما حذرت من استخدام منتجين لحناء الشعر «EAGLE’S Brown Henna» وEAGLE’S Black Henna»« المصنّعين في الهند؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا، ما قد يتسببان في مخاطر صحية للمستهلك، وأيضًا حذرت من استخدام جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية «4 ever» بتشغيلاتها كافة؛ لعدم فسحها وتسجيلها لدى الهيئة.