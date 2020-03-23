الأنشطة المستثناة من الأمر الملكي بمنع التجول للحد من انتشار كورونا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بمنع التجول في المملكة العربية السعودية لمدة 21 يومًا، ويبدأ الحظر من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبموجب هذا الأمر الملكي، يفعل القرار اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020م.

واستثنى الأمر الملكي من منع التجول، منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

وحددت وزارة التجارة، الأنشطة المستثناة من قرار الحد من التجول لمكافحة تفشي كورونا، وجاءت كالتالي:

1 – قطاع الأغذية (نقاط البيع)

ويشمل التموينات، السوبر ماركت، محلات بيع الخضار، محلات بيع الدواجن، محلات بيع اللحوم، المخابز، والمصانع والمعامل الغذائية.

2- القطاع الصحي

يشمل الصيدليات وما في حكمها، العيادات الطبية (المستوصفات)، المستشفيات، المختبرات، ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.

3- قطاع النقل

يستثنى من الحظر أعمال نقل البضائع والطرود، التخليص الجمركي، المستودعات والمخازن، الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والغذائي، وتشغيل الموانئ.

4- التجارة الإلكترونية

يضم الاستثناء من الحظر كلًا من العاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة، والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.

5 – أنشطة خدمات الإقامة

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يستثنى من الحظر المفروض للحد من انتشار كورونا، العاملون بالفنادق والشقق المفروشة.

6- قطاع الطاقة

يشمل العاملين بخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء، وكذا العاملين في محطات الوقود.

7- قطاع الخدمات المالية والتأمين

يستثنى من الحظر في هذا القطاع، العاملون في مباشرة الحوادث (نجم)، والعاملون في الخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات)، وباقي خدمات التأمين.

8- قطاع الاتصالات

يستثنى مشغلو الإنترنت وشبكات الاتصال من قرار حظر التجول الصادر من خادم الحرمين الشريفين من 7 مساءً إلى 6 صباحًا.

9- قطاع المياه

يشمل الاستثناء من قرار منع التجول، العاملين في خدمات الطوارئ لشركة المياه، والعاملين في خدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).

ويكون تطبيق تلك الاستثناءات مع مراعاة الاحترازات الصحية الصادرة من الأجهزة المعنية.

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