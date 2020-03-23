السعودية اليوم / نيوزيلندا تستعد للدخول في حالة إغلاق بعد تضاعف حالات كورونا



ولنجتون 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

قالت نيوزيلندا اليوم الاثنين إنها ستبدأ أقصى درجات التأهب وتفرض عزلة ذاتية مع إغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من المثلين.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن تلك القرارات ستفرض أكثر القيود صرامة على حركة النيوزيلنديين في التاريخ الحديث ولكن من الضروري إنقاذ الأرواح وإبطاء الفيروس.

وأضافت في مؤتمر صحفي" كلنا الآن مستعدون لبدء عزلة ذاتية كدولة".

وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في نيوزيلندا إلى 102 وهو أكثر من المثلين منذ يوم الجمعة مع إعلان البلاد عن 36 حالة إصابة جديدة.

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06:27ت م

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