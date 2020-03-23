، الأولمبية الدولية: أربعة أسابيع لحسم مصير أولمبياد طوكيو 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها أمهلت نفسها أربعة أسابيع لاتخاذ قرار بشأن مصير الأولمبياد الصيفي طوكيو 2020، من خيارات عدة مطروحة بينها التأجيل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة في بيان أنها ستبدأ، بالتنسيق الكامل والشراكة مع اللجنة الأولمبية المنظمة لطوكيو 2020، السلطات اليابانية وحكومة مدينة طوكيو، بنقاشات مفصلة لاستكمال تقييمها للتطور السريع للوضع الصحي عالميًا وتأثيره على الألعاب الأولمبية، بما يشمل سيناريو التأجيل.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية واثقة من أنها ستكون قد أنجزت هذه النقاشات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، مشددة في الوقت ذاته على أن إلغاء دورة الألعاب ليس مطروحًا.

وواجهت اللجنة الدولية بالإضافة إلى المسؤولين اليابانيين انتقادات واسعة في الفترة الماضية على خلفية موقفهم المعلن بمواصلة التحضيرات لإقامة الألعاب في موعدها المقرر (24 يوليو- التاسع من أغسطس)، ولاسيما رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس باخ الذي اعتبر أن قرارًا بشأن مصير الألعاب لا يزال سابقًا لأوانه مع تبقي أشهر على انطلاقها.

وكانت العديد من الاتحادات الرياضية القارية طالبت اللجنة الأولمبية باتخاذ قرار التأجيل خشية من تفشي فيروس كورونا وخوفًا على حياة الرياضيين في الحدث العالمي الذي من المقرر أن يُقام في اليابان الصيف المقبل.اللجنة الأولمبية الدولية أولمبياد طوكيو فيروس كورونا الجديد