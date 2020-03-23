شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..استشاري يؤكد: الكمامات والقفازات مصدرًا للعدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد الدكتور طارق مدني، أن البعض يستخدم القفازات والكمامات استخداما خاطئا، قد يتسبب في إصابتهم بالعدوى بدلا من حمايتهم.
وقال مدني: " إن القفازات والكمامات تعطي شعورًا وهميًا بالحماية من الميكروبات والفيروسات، في حالة استخدامها في عدم مكانها ".
وأوضح أن الداعي الوحيد لاستخدامهما هو حال الاقتراب من مصاب فقط، مشيرًا إلى أن ارتدائها في السيارات وأماكن العمل قد يكون سببا لتجمع الأوساخ والميكروبات، ونقل العدوى.
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