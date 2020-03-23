شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يتلقي العزاء في وفاة والده عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

بالتزامن مع تطبيق العزل المنزلي، وتعليمات الابتعاد عن التجمعات، أعلن مواطن تلقيه العزاء في وفاة والده عن بُعد باتصال أو رسالة.

وفي تصرف يدل على الوعي بخطورة الأمر، أوضح المواطن أنه قرر هو وأخوه تلقي العزاء في وفاة والدهما عن بعد، حرصا على السلامة العامة.

وأكد أن ذلك تنفيذاً للتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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