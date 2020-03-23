شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يتلقي العزاء في وفاة والده عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):بالتزامن مع تطبيق العزل المنزلي، وتعليمات الابتعاد عن التجمعات، أعلن مواطن تلقيه العزاء في وفاة والده عن بُعد باتصال أو رسالة.
وفي تصرف يدل على الوعي بخطورة الأمر، أوضح المواطن أنه قرر هو وأخوه تلقي العزاء في وفاة والدهما عن بعد، حرصا على السلامة العامة.
وأكد أن ذلك تنفيذاً للتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..مواطن يتلقي العزاء في وفاة والده عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.