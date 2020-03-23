نبأ سار لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلقت غرفة الشرقية مبادرة " يد واحدة " بدعم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز. أطلقت غرفة الشرقية مبادرة " يد واحدة " بدعم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز. وتهدف الحملة لدعم المستثمرين، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث دعت ملاك العقارات التجارية وقطاع الأعمال لإعفاء المستأجرين لديهم. وأعلنت الغرفة إعفاء أصحاب المحلات التجارية المستأجرين لديها من قيمة الإيجار لمدة شهرين، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة خلال فترة التوقف.

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