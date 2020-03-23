شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..إيناس الحنطي تعرض حياة المواطنين للخطر بعد مخالطتها مصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تعرضت مشهورة " سناب شات " إيناس الحنطي، لهجوم لاذع، بعد ظهورها في مقطع فيديو، روت من خلاله تفاصيل أخذها لطفلها إلى المستشفى عندما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.

وأوضحت الحنطي أن خادمتها أصابها فيروس كورونا، وتم أخذها إلى المستشفى، مشيرة إلى أن وزارة الصحة، أخبرتهم عبر الهاتف بأنهم سيأتون لأخذ عينة من جميع أفراد الأسرة.

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وأشارت إلى أنها لم تنتظر حتى يأتون لها لأخذ العينات، وأخذت ابنها الذي أكدت أنه ظهر عليه أعراض الإصابة، وذهبت إلى المشفى، للاطمئنان عليه، قائلة : " قلب الأم ما يتحمل " .

ورأى الكثيرون أن تصرف الحنطي " مستهتر " ، مطالبين بمحاسبتها لأنها عرضت حياة المتواجدين بالمشفى للخطر.