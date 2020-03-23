شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني للمواطنين: لا تنساقوا وراء الشائعات الخاصة باكتشاف علاج للفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني إن الفترة الحالية هي فترة التكاتف مع توجيهات وزارة الصحة والبقاء في منازلنا والابتعاد عن الإشاعات.

وأضاف القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: " الفترة الحالية هي فترة التكاتف مع توجيهات وزارة الصحة والبقاء في منازلنا والابتعاد عن الإشاعات أو الادعاءات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل سواء بإدعاء اكتشاف علاج أو خلطة أو التنظير فيما يخص الفايروس وعلينا الحصول على الأخبار من مصادرها الموثوقة فقط " .

وكانت وزارة الصحة سجلت 119 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات في المملكة إلى 511 منذ أن تفشى المرض.