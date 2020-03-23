6 إصابات باشتعال سيارتين في الباحة.. و5 فرق إسعاف تُباشر الحادث

تعرَّض ستة أشخاص لإصابات في حادث مروع أدى إلى اشتعال سيارتين في الحجرة بمنطقة الباحة. وصرَّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بورود بلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 عن حادث تصادم في تمام الساعة 20:43 مساء اليوم الأحد الموافق ٢٧ رجب نتج عنه ٦ إصابات.

وأضاف: «تم توجيه 5 فرق إسعاف من الهلال الأحمر، بالإضافة إلى فرقة من إسعاف الصحة، وفرقة آليات من الدفاع المدني إلى الموقع، وتحديدًا إلى الجرين مفرق الكرش». وأشار الزهراني إلى أن الحادث نتج عنه ٦ إصابات: ٣ إصابات خطيرة تم التدخل إسعافيًّا ونقلها إلى مستشفى قلوة العام، وإصابتان نُقلتا عن طريق إسعاف الصحة، وإصابة نقلت عن طريق الدفاع المدني. وناشد «الزهراني» المواطنين عدم التجمهر حول الحوادث؛ لأن ذلك يعوق عمل فرق الإسعاف.