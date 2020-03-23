“المنيع” : القتل تعزيراً عقوبة متعمد نقل عدوى “كورونا” للآخرين

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كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أنه يحق لولي الأمر معاقبة من يتعمد نقل العدوى وفايروس كورونا للغير بمخالطتهم بالقتل تعزيراً.
وأكد المنيع بحسب «عكاظ» ، أن الخروج من المنزل والتجمعات رغم تحذيرات الجهات المختصة في الدولة تعد جريمة وأذية وضرراً للمسلمين ومخالفة لولي الأمر. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه في حال كان الشخص مصاباً بالمرض وقاصداً الفتك بعباد الله فهذا يعتبر من أشر خلق الله، لافتاً أنه في حال كان لا يعلم بل مستهتر وغير مكترث بأوامر ولي الأمر فهو يعتبر عاصياً. وأشار إلى أن عصيانه يستحق العقوبة المناسبة له، إلا أن مسألة النظر في إذا ما كان قاتلاً عمداً فيها نظر.
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