التجارة تعلن أسماء الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول لمكافحة فيروس كورونا

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كشفت وزارة التجارة عن أسماء الأنشطة المستثناة من قرار خادم الحرمين الشريفين، بمنع التجول في المملكة بدءا من اليوم الإثنين. مشددة على التجارة على أهمية تطبيق الاحترازات الصحية الصادرة من الأجهزة المعنية.

9 أنشطة

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته قناة الإخبارية أن هناك 9 أنشطة تستثنى من قرار الحد من التجول وعلى رأسها قطاع التغذية ويشمل “التموينات – السوبر ماركت – محلات بيع الخضار – محلات بيع الدواجن – محلات بيع اللحوم – المخابز – المصانع والمعامل الغذائية”..

قطاع الصحة والنقل

وأفادت الوزارة أن الاستثناء في القطاع الصحي يشمل : “الصيدليات وما في حكمها – العيادات الطبية والمستوصفات – المستشفيات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية)، كما شمل الاستثناء قطاع النقل (نقل البضائع والطرود- التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن – الخدمات اللوجستية- سلاسل الإمداد للقطاع الصحي والغذائي – تشغيل الموانئ”.

التجارة الإلكترونية

وأشارت إلى القطاعات المستثناة التجارة الإلكترونية وهي “العاملون في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة – العاملون في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة) كما شمل الاستثناء أنشطة خدمات الإقامة “الفنادق – الشقق المفروشة”. مضيفة القطاعات المستثناة في الطاقة “خدمات الطوارئ لشركة الكهرباء – محطات الوقود”، وتضمن الاستثناء من منع التجول قطاع الخدمات المالية والتأمين “مباشرة الحوادث “نجم” – الخدمات التأمينة الصحية العاجلة “الموافقات” – باقي خدمات التأمين”.

الاتصالات والمياه

وأضافت: الاستثناء في قطاع الاتصالات يشمل :”مشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال)، وكذلك قطاع المياه (خدمات الطوارئ لشركة المياه – خدمة توصيل المياه الصالحة للشرب إلى المنازل “الشيب”.





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