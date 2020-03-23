صاحب فيديو الإساءة لمهنة التمريض ينتظر عقوبة السجن أو غرامة 3 ملايين ريال

انبرى المحامي إبراهيم المسيطير للدفاع عن مهنة التمريض والكوادر الصحية، التي انتقص من قدرها أحد المواطنين في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أعلن المسيطير عن تجاوبه مع مبادرة الصحفي نايف الحربي الرامية إلى التصدي للهجوم الذي تعرضت له طواقم التمريض عبر مواقع التواصل الاجتماعيـ، قائلًا: «لن أتأخر عن المساندة القانونية لخدمة كل ما يمس بعلو مهنة التمريض الراقية والمتميزة في خدمة الوطن».

وفي تصريح لـ«عاجل»، أوضح المسيطير أن صاحب الفيديو أخطأ في حق طواقم التمريض، لافتًا إلى أن العقوبة في هذه الجريمة تنص على أنه «يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)».

وطالب المسيطير، الجميع بالتقيد بالأنظمة وعدم الإساءة لأي جهة أو شخص؛ حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

من ناحيته، قال الكاتب نايف الحربي: «التمريض مهنة لا غنى لأي خدمة صحية أو مرفق صحي عنها.. بدون التمريض تتعطل أقسام الطوارئ، وتغلق غرف العمليات، وتتعطل العناية المركزة، ويفتقد الطفل الرعاية الصحية، وبالتمريض يتأهل المصابون بالعظام والمفاصل.. أرجو محاسبة صاحب الفيديو وفق الأنظمة».

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يُشار إلى أن «عاجل» كانت من أول الوسائل التي كشفت صاحب الفيديو.

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