«ساما» تعلن تفاصيل برنامج تأجيل الدفعات بمبلغ 30 مليار ريال

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تفاصيل برنامج تأجيل الدفعات؛ حيث سيتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح جهات التمويل مقابل تأجيل سداد التزامات مؤسسات وشركات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.
وفي بيان لها عبر حسابها بـ«تويتر»، أوضحت «ساما» أن الجهات المستفيدة هي جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد.
وفيما يتعلق بفترة التأجيل، أشارت إلى أن جميع الأقساط المستحقة (متضمنة الأرباح المستحقة) من 14 مارس 2020 حتى 15 سبتمبر 2020.
وما يخص جهات التمويل، فهي البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتصل قيمة البرنامج إلى 30 مليار ريال، ويهدف إلى تخفيف الأثر المحتمل من الانخفاض في التدفقات النقدية التي قد تواجهها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأجيل سداد التزامات الجهات المنفذة لمدة 6 أشهر، وسيتم استخدام المبلغ المرصود لصالح الجهات التمويلية لتغطية تكلفة التمويل لتلك الجهات.
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