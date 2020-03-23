بالصور.. أمير جازان يعتمد خطة مواجهة كورونا بالمنطقة

اعتمد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة، مساء أمس الأحد، خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيدا 19) بالمنطقة، والتي أعدتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بالتعاون مع أمانة سر لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة.

ووجه أمير منطقة جازان خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة الأمير، بأهمية التعاون ومضاعفة الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة التي تحدد أدوار ومهام جميع الجهات المعنية ورفع درجة الجاهزية لمواجهة الفيروس واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية، إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، من خلال التنسيق المستمر والفاعل من قبل الجميع.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.